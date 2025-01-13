Viral Galeri Viral Liste Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...

Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2025 yılı Türkiye'de "Aile Yılı" olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu özel yılın aile yapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atılacağı bir dönem olacağını belirtti. Peki Aile Yılı nedir, hangi düzenlemeleri içeriyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:17
Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek takdirleriyle "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN HANGİ MESAJLARI VERECEK?

Göktaş, bu dönemin aileye dair tüm çalışmaları zirveye taşımayı amaçladığını belirtti. Başkan Erdoğan, Aile Yılı'nın detaylarını bugün saat 14.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıklayacak.

Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...

Aile Yılı'nda Müjdeler Bekleniyor

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile Yılı kapsamında vatandaşların hayatına dokunacak önemli müjdeler verileceğini vurguladı. "Aile Yılı'nda ailelerin güven içinde yaşayacakları, mutlu ve sağlıklı bir yıl olmaları için devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olacağız," diyen Göktaş, Aile Yılı'nın öncelikli hedeflerinin sağlıklı nesiller yetiştirecek aile yapısını güçlendirmek olduğunu belirtti.

Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...

Neden Aile Yılı?

Son yıllarda Türkiye'de evlenme oranlarının azalması, boşanma oranlarının artması, ilk evlenme yaşının yükselmesi gibi toplumsal değişimler dikkat çekiyor. Ayrıca tek ebeveynli aile sayısındaki artış, yalnız yaşayan bireylerin çoğalması ve yaşlı nüfus oranının yükselmesi de bu durumu destekliyor. Göktaş, bu sorunların aileyi güçlendirme gerekliliğini daha da önemli kıldığını ifade etti. Aile yapısının güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi, Bakanlığın en önemli öncelikleri arasında yer alıyor.

Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...

Aile Yılı Tanıtım Programı

Başkan Erdoğan bugün düzenlenecek Aile Yılı Tanıtım Programında, 2025 yılı için belirlenen yol haritası ve atılacak adımlar hakkında önemli açıklamalar yapacak. Genç çiftler ve çalışan kadınlara yönelik desteklerin de duyurulması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın, aileyi desteklemeye yönelik pek çok yeni projeyi kamuoyuna tanıtması gündemde.

Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...

Aile Yılı içerisinde yer alacak müjdeler henüz netleşmedi. Konuya ilişkin detaylar, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından kamuoyuna duyurulacak. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aile yapısını güçlendirmeyi ve doğum oranlarını artırmayı amaçlayan bazı destekleri duyurdu.

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