Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...

Neden Aile Yılı?

Son yıllarda Türkiye'de evlenme oranlarının azalması, boşanma oranlarının artması, ilk evlenme yaşının yükselmesi gibi toplumsal değişimler dikkat çekiyor. Ayrıca tek ebeveynli aile sayısındaki artış, yalnız yaşayan bireylerin çoğalması ve yaşlı nüfus oranının yükselmesi de bu durumu destekliyor. Göktaş, bu sorunların aileyi güçlendirme gerekliliğini daha da önemli kıldığını ifade etti. Aile yapısının güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi, Bakanlığın en önemli öncelikleri arasında yer alıyor.