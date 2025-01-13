Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2025 yılı Türkiye'de "Aile Yılı" olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu özel yılın aile yapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atılacağı bir dönem olacağını belirtti. Peki Aile Yılı nedir, hangi düzenlemeleri içeriyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:17