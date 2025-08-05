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AGS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB 2025 AGS sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında bu yıl ilk kez uygulanan AGS, 13 Temmuz 2025 Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler, sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Adaylar ÖABT ve AGS puanlarının eşit ağırlıklı ortalamasıyla oluşturulacak MEB-AGS puanlarını ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 06:18
AGS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB 2025 AGS sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecinde bu yıl ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaşıyor. 13 Temmuz 2025'te ÖSYM tarafından iki oturum şeklinde yapılan sınavın ardından, binlerce aday sonuçların ilan edilmesini bekliyor. AGS ile birlikte ÖABT ya da yabancı dil puanları baz alınarak oluşturulacak MEB-AGS puanları, adayların akademiye kabul sürecinde belirleyici olacak.

AGS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB 2025 AGS sonuçları nereden öğrenilir?

İlk Oturumda Genel Yetenek, İkinci Oturumda Branş Bilgisi

AGS'nin ilk oturumunda adaylara toplam 80 çoktan seçmeli soru yöneltildi ve 110 dakika süre verildi. İkinci oturum ise alana özgüydü: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında adaylar, branşlarına göre 50 soruyu yanıtladı. Sınav sonrası ÖSYM, soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayımlayarak adayların kendi netlerini görmesini sağladı.

AGS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB 2025 AGS sonuçları nereden öğrenilir?

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre 2025 AGS sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte https://ais.osym.gov.tr adresinden sonuçlarına ulaşabilecek.

AGS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB 2025 AGS sonuçları nereden öğrenilir?

MEB-AGS Puanı Nasıl Hesaplanacak?

Bu yıl uygulanan sistemde AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı oluşturulacak. Almanca, Arapça, Japonca, İngilizce gibi yabancı dil alanlarında ise AGS ile birlikte YDS ya da e-YDS puanları dikkate alınacak. Aynı yıl ve AGS'den önce girilen sınavlar arasında en yüksek yabancı dil puanı esas alınacak.

AGS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB 2025 AGS sonuçları nereden öğrenilir?

ÖABT veya YDS'nin uygulanmadığı bazı alanlarda ise MEB-AGS puanı doğrudan AGS üzerinden hesaplanacak.

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