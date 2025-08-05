AGS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB 2025 AGS sonuçları nereden öğrenilir?
Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında bu yıl ilk kez uygulanan AGS, 13 Temmuz 2025 Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler, sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Adaylar ÖABT ve AGS puanlarının eşit ağırlıklı ortalamasıyla oluşturulacak MEB-AGS puanlarını ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 06:18