AGS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB 2025 AGS sonuçları nereden öğrenilir?

MEB-AGS Puanı Nasıl Hesaplanacak?

Bu yıl uygulanan sistemde AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı oluşturulacak. Almanca, Arapça, Japonca, İngilizce gibi yabancı dil alanlarında ise AGS ile birlikte YDS ya da e-YDS puanları dikkate alınacak. Aynı yıl ve AGS'den önce girilen sınavlar arasında en yüksek yabancı dil puanı esas alınacak.