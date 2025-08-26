26 Ağustos 2025, Salı

Memura yeni zam teklifi! Memur zammı 2027 için 1 puan arttı 2026 değişmedi

Memura yeni zam teklifi! Memur zammı 2027 için 1 puan arttı 2026 değişmedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 16:19
Kamu Hakem Kurulu’nun memur ve memur zammını belirlemeye yönelik dördüncü toplantısı sona erdi. Toplantıdan çıkan karara göre 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmedi. Teklif 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırıldı. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şehir Arzu Fidanverdi aktarırken mali müşavir İsmet Çetinkaya’da önemli değerlendirmelerde bulundu.
