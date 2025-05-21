Viral Galeri Viral Liste 2B arazisi nedir, kimler satın alabilir? 2B arazisine ev yapılır mı, şartları neler?

2B arazisi nedir, kimler satın alabilir? 2B arazisine ev yapılır mı, şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan milyonları sevindiren haber geldi. Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağını vurgulayan Bakan Kurum, 2B arazisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda tapu alma, satın alma şartları ve yapılaşma izni gibi pek çok konu yeniden gündeme geldi. Peki 2B arazisi nedir, kimler satın alabilir, üzerine ev yapılır mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:41
2B arazisi nedir, kimler satın alabilir? 2B arazisine ev yapılır mı, şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz." diyerek müjdeyi duyurdu. Açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

"Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız."

2B arazisi nedir, kimler satın alabilir? 2B arazisine ev yapılır mı, şartları neler?

2B Arazisi Nedir?

2B arazileri, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi gereğince orman vasfını yitirmiş ve kadastro çalışmalarıyla orman dışına çıkarılmış hazine arazileridir. Bu araziler, tekrar ormanlaştırılamayacak nitelikte olup genellikle kırsal bölgelerdeki yerleşim alanlarına yakın konumdadır. Devlet tarafından belirlenen koşullarla hak sahiplerine devredilir.

2B arazisi nedir, kimler satın alabilir? 2B arazisine ev yapılır mı, şartları neler?

2B Arazi Tapusu Nasıl Alınır?

2B arazilerinin tapu süreci, il defterdarlıkları, ilçe mal müdürlükleri ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yürütülüyor. Başvurular ayrıca Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı üzerinden de yapılabiliyor. Satış tamamlandığında, tapu alıcının mülkiyetine geçiyor.

2B arazisi nedir, kimler satın alabilir? 2B arazisine ev yapılır mı, şartları neler?

Kimler Satın Alabilir?

2B arazilerinin satışı ise sadece belirli hak sahiplerine - köylülere- yönelik yapılmaktadır. Üçüncü şahısların satın alması anayasal olarak yasaklanmıştır.

2B arazisi nedir, kimler satın alabilir? 2B arazisine ev yapılır mı, şartları neler?

2B Arazisine Ev Yapılabilir mi, Şartlar Neler?

2B arazisine ev yapılması mümkündür ancak belirli kurallara tabidir. Tarla vasfında olan bir parselde ev yapılabilmesi için en az 5.000 metrekare büyüklüğünde olması gerekir. İnşa edilen yapı, arazinin %5'ini geçmemeli ve en fazla 6.50 metre yüksekliğinde (2 kat) olmalıdır. Ayrıca yapı, parsel ve yol sınırından en az 5 metre uzaklıkta olmalıdır. İmarsız alanlarda ise belediye ya da il özel idarelerinden yapı izni alınması zorunludur.

SON DAKİKA