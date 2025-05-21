2B arazisi nedir, kimler satın alabilir? 2B arazisine ev yapılır mı, şartları neler?

2B Arazisine Ev Yapılabilir mi, Şartlar Neler?

2B arazisine ev yapılması mümkündür ancak belirli kurallara tabidir. Tarla vasfında olan bir parselde ev yapılabilmesi için en az 5.000 metrekare büyüklüğünde olması gerekir. İnşa edilen yapı, arazinin %5'ini geçmemeli ve en fazla 6.50 metre yüksekliğinde (2 kat) olmalıdır. Ayrıca yapı, parsel ve yol sınırından en az 5 metre uzaklıkta olmalıdır. İmarsız alanlarda ise belediye ya da il özel idarelerinden yapı izni alınması zorunludur.