2B arazisi nedir, kimler satın alabilir? 2B arazisine ev yapılır mı, şartları neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan milyonları sevindiren haber geldi. Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağını vurgulayan Bakan Kurum, 2B arazisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda tapu alma, satın alma şartları ve yapılaşma izni gibi pek çok konu yeniden gündeme geldi. Peki 2B arazisi nedir, kimler satın alabilir, üzerine ev yapılır mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:41