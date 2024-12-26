26 Aralık bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Isparta, Antalya, Kırklareli... Valilik açıkladı!

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bir kısmında yağışlı hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu ve bazı diğer bölgelerde yağmur ve sağanak bekleniyor. Özellikle Antalya ve Kırklareli çevrelerinde, yağışların kuvvetli olması ve yer yer karla karışık yağmur ile kar görüleceği tahmin ediliyor. Bu olumsuz hava koşullarının, özellikle eğitime ve günlük hayata etkisi büyük olacak gibi görünüyor.