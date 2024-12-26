26 Aralık bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Isparta, Antalya, Kırklareli... Valilik açıkladı!
26 Aralık 2024 Perşembe günü Antalya, Kırklareli ve Isparta'da okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz'in batısı ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle, 26 Aralık'ta okulların tatil edilmesi yönündeki beklentiler arttı. Peki bugün okul var mı, yok mu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 07:09