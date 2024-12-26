Viral Galeri Viral Liste 26 Aralık bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Isparta, Antalya, Kırklareli... Valilik açıkladı!

26 Aralık bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Isparta, Antalya, Kırklareli... Valilik açıkladı!

26 Aralık 2024 Perşembe günü Antalya, Kırklareli ve Isparta'da okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz'in batısı ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle, 26 Aralık'ta okulların tatil edilmesi yönündeki beklentiler arttı. Peki bugün okul var mı, yok mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 07:09
26 Aralık Bugün Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Isparta, Antalya, Kırklareli... Valilik açıkladı!

26 Aralık 2024 Perşembe günü, yurdun batı ve güney bölgelerinde etkili olacak kötü hava koşulları, özellikle Antalya, Kırklareli ve Isparta'da okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Peki bu illerde okullar tatil mi? İşte son gelişmeler ve detaylı bilgiler...

26 Aralık Bugün Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Isparta, Antalya, Kırklareli... Valilik açıkladı!

Isparta'da Okullar Tatil Edildi: İşte Açıklama

Isparta Valiliği, 26 Aralık'ta il genelinde yaşanacak kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı okullarda eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, özellikle taşımalı sistemle okula giden öğrenciler için güvenlik tedbirlerinin ön planda tutulduğu ifade edildi.

Isparta il merkezindeki okullar, Keçiborlu ilçesi ve Sütçüler ilçesindeki taşımalı sistemle okula giden öğrenciler ile Yenişarbademli ilçesindeki okullar için 1 gün süreyle tatil kararı alındı. Bu öğrenciler, 26 Aralık'ta eğitime ara verileceğini öğrendiler.

26 Aralık Bugün Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Isparta, Antalya, Kırklareli... Valilik açıkladı!

Kırklareli ve Antalya'da Okullar Tatil Mi?

Isparta'nın ardından gözler Kırklareli ve Antalya Valilikleri'ne çevrildi. Şu ana kadar bu illerde tatil kararı açıklanmamış olsa da, Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve kar uyarıları doğrultusunda yerel yönetimlerin açıklama yapması bekleniyor. Kırklareli ve Antalya'daki veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair duyuruları sosyal medya ve resmi internet sitelerinden takip etmeye devam ediyor.

26 Aralık Bugün Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Isparta, Antalya, Kırklareli... Valilik açıkladı!

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bir kısmında yağışlı hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu ve bazı diğer bölgelerde yağmur ve sağanak bekleniyor. Özellikle Antalya ve Kırklareli çevrelerinde, yağışların kuvvetli olması ve yer yer karla karışık yağmur ile kar görüleceği tahmin ediliyor. Bu olumsuz hava koşullarının, özellikle eğitime ve günlük hayata etkisi büyük olacak gibi görünüyor.

26 Aralık Bugün Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Isparta, Antalya, Kırklareli... Valilik açıkladı!

Buzlanma ve Çığ Tehlikesine Dikkat!

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Bu sebeplerle, yerel yönetimlerin, öğrencilerin güvenliğini ön planda tutarak tatil kararlarını alması olası.

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