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İstanbul’da karakış kapıya dayandı: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 26 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelindeki hava durumuna ilişkin son tahminlerini açıkladı. Çok bulutlu bir hava beklenirken Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yağış öngörülüyor. İşte 26 Aralık hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 07:58
İstanbul’da karakış kapıya dayandı: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 26 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul da dahil olmak üzere 5 ili kapsayan sarı kodlu uyarı yaptı. Marmara ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış ve rüzgar beklenirken, bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Peki bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’da karakış kapıya dayandı: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 26 Aralık hava durumu raporu

Yağışlar Çeşitlenecek

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde kendini gösterecek. Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Trakya, Batı Akdeniz'in yüksek bölgeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.

Doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarının hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

İstanbul’da karakış kapıya dayandı: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 26 Aralık hava durumu raporu

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle yağışların etkisini artırabileceği bölgelerde ani su baskını ve heyelan riskini beraberinde getirebilir.

İstanbul’da karakış kapıya dayandı: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 26 Aralık hava durumu raporu

İstanbul Dahil 5 İle Sarı Kod

Meteoroloji, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu bölgelerde beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi

İstanbul’da karakış kapıya dayandı: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 26 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji'den Kritik Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Antalya çevresi, Doğu Akdeniz'in batısı ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:
Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlü kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın şiddetinden kaynaklanabilecek ulaşım sorunları ve çatı uçmalarına karşı önlem alınması gerekiyor.

Buzlanma ve Çığ Tehlikesi:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Bu bölgelerde ayrıca buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

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