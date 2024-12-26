İstanbul’da karakış kapıya dayandı: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 26 Aralık hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelindeki hava durumuna ilişkin son tahminlerini açıkladı. Çok bulutlu bir hava beklenirken Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yağış öngörülüyor. İşte 26 Aralık hava durumu raporu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 07:58