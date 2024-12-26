İstanbul’da karakış kapıya dayandı: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 26 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji'den Kritik Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı:

Antalya çevresi, Doğu Akdeniz'in batısı ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:

Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlü kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın şiddetinden kaynaklanabilecek ulaşım sorunları ve çatı uçmalarına karşı önlem alınması gerekiyor.

Buzlanma ve Çığ Tehlikesi:

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Bu bölgelerde ayrıca buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.