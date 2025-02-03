Viral Galeri Viral Liste 23 Nisan şiirleri Resimli 2025 | 2-3-4-5-6 kıtalık en güzel, duygusal, anlamlı şiir örnekleri! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul...

23 Nisan şiirleri Resimli 2025 | 2-3-4-5-6 kıtalık en güzel, duygusal, anlamlı şiir örnekleri! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Tören hazırlıkları sürerken öğrenciler, bayramın ruhunu yansıtan şiirleri araştırmaya başladı. Özellikle 2, 3, 4 ve 6 kıtalık duygulu şiirler anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler için tercih ediliyor. En anlamlı, kısa ve uzun 23 Nisan şiirlerini haberimizde derledik.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 07:52 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 07:52
23 Nisan şiirleri Resimli 2025 | 2-3-4-5-6 kıtalık en güzel, duygusal, anlamlı şiir örnekleri! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929 yılında çocuklara armağan ettiği anlamlı bir gün olarak kutlanıyor. 23 Nisan, 1935'te çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kabul edilmiştir. Bayramın coşkusunu yansıtan şiirler ve resimler, bu yıl da en çok arananlar arasında yer alıyor. İşte 23 Nisan'a özel şiirler ve görseller…

23 Nisan şiirleri Resimli 2025 | 2-3-4-5-6 kıtalık en güzel, duygusal, anlamlı şiir örnekleri! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul...

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,
Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;
Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,
Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;
İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,
Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;
Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,
Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

23 Nisan şiirleri Resimli 2025 | 2-3-4-5-6 kıtalık en güzel, duygusal, anlamlı şiir örnekleri! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul...

ŞU 23 NİSAN

Şu 23 Nisan'ı,
Ne kadar çok severim.
Neden diye sorsalar;
Kendi bayramım derim.

Hiçbir bayram veremez
Bana onun tadını,
Ata'm çocuk bayramı
Koymuş onun adını.

Yaşa 23 Nisan,
Sevinmeyen yok inan,
Saçtığın mutlulukla,
Neşe doluyor her yan.

Fahrünnisa Elmalı

23 Nisan şiirleri Resimli 2025 | 2-3-4-5-6 kıtalık en güzel, duygusal, anlamlı şiir örnekleri! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul...

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

23 Nisan şiirleri Resimli 2025 | 2-3-4-5-6 kıtalık en güzel, duygusal, anlamlı şiir örnekleri! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul...

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken
Kanatlanır gökyüzüne, melek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Pırıl pırıl saydam kanatlı, kelebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yalnızca bir dilek olur.
Teşekkürler Atatürk
Teşekkürler Atatürk

M.MACİT TAŞ

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