2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecini tamamladı. 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınan başvuruların ardından öğretmenlerin merakla beklediği il içi atama sonuçları adayların erişime açıldı. Atama sonuçlarına göre öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yerleştirme yapıldı. Peki öğretmen il içi atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 08:30
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 11:40