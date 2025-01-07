1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması
Milyonlarca Bağ-Kur emeklisinin ve küçük esnafın merakla beklediği prim indirimi, yeniden gündeme geliyor. Esnafa yönelik erken emeklilik formülüyle birlikte, bu yasal düzenlemenin TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Peki Bağ-Kur prim gün sayısı nasıl değişecek ve kimler bu düzenlemeden faydalanacak? İşte merak edilen soruların cevapları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:06