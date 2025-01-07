1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması

Prim Şartları Nasıl Belirleniyor?

Prim şartları, sigortalı olunan kuruma ve işe giriş tarihine göre değişiyor. Örneğin, SSK'lı çalışanlar için 1999 öncesinde prim şartı 5000-5975 gün arasında, 2008 sonrası ise 7.200 gün. Emekli Sandığı için ise kadınlar 7.200, erkekler 9.000 gün prim ödemek zorunda. Bağ-Kur'da ise 1999 öncesinde kadınlar için 7.200, erkekler için 9.000 gün geçerli. 1999 sonrası ise her iki cinsiyet için de 9.000 gün şartı uygulanıyor.