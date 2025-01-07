Viral Galeri Viral Liste 1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması

1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması

Milyonlarca Bağ-Kur emeklisinin ve küçük esnafın merakla beklediği prim indirimi, yeniden gündeme geliyor. Esnafa yönelik erken emeklilik formülüyle birlikte, bu yasal düzenlemenin TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Peki Bağ-Kur prim gün sayısı nasıl değişecek ve kimler bu düzenlemeden faydalanacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:06
1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması

Küçük esnaftan çiftçilere, milyonlarca Bağ-Kur'lunun heyecanla beklediği emeklilik düzenlemesi nihayet yeniden gündemde. Prim gün sayısındaki büyük indirimle hem erken emeklilik yolu açılıyor hem de uzun yıllardır tartışılan eşitsizlikler gideriliyor.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 7 FORMÜL

Peki bu düzenleme kimleri kapsıyor? Emeklilik şartları nasıl değişecek?

1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması

Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Kaç Güne Düşecek?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberine göre, Bağ-Kur emekliliğiyle ilgili yapılan düzenlemeyle, prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi planlanıyor. İlk etapta, 1 milyon küçük esnaf ve çiftçi bu indirimden yararlanacak. Eğer düzenleme genişletilirse, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı Bağ-Kur'lular da 9 bin gün beklemeden emekli olabilecek.

1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması

Prim Şartları Nasıl Belirleniyor?

Prim şartları, sigortalı olunan kuruma ve işe giriş tarihine göre değişiyor. Örneğin, SSK'lı çalışanlar için 1999 öncesinde prim şartı 5000-5975 gün arasında, 2008 sonrası ise 7.200 gün. Emekli Sandığı için ise kadınlar 7.200, erkekler 9.000 gün prim ödemek zorunda. Bağ-Kur'da ise 1999 öncesinde kadınlar için 7.200, erkekler için 9.000 gün geçerli. 1999 sonrası ise her iki cinsiyet için de 9.000 gün şartı uygulanıyor.

1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması

Farklı Kurumlarda Çalışanlar İçin Durum Ne Olacak?

Üç farklı kurumda sigortalılığı bulunanlar için hangi kurumdan emekli olunacağı, son 7 yıl içinde hangi kurumdan daha fazla prim yatırıldığuna göre belirleniyor. 2008 sonrasında ise, tüm çalışma süresi göz önünde bulundurulacak ve en fazla prim yatırılan kurumun emeklilik şartları geçerli olacak.

1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması

Düzenlemenin Detayları Neler?

Yapılacak düzenlemeyle, Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne çekilecek. Bu değişiklik, özellikle 8 Eylül 1999-30 Ocak 2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'luları etkiliyor. Yeni düzenleme, kadınlar ve erkekler için prim gün şartını 9 bin günden 7 bin 200 güne indirecek.

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