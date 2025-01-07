Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de İNDİRİMLER BUGÜN BAŞLADI! 7-13 Ocak kataloğu: ÇAYKUR Filiz çay 199,902 TL, Tavuk 189 TL...

Tarım Kredi'de İNDİRİMLER BUGÜN BAŞLADI! 7-13 Ocak kataloğu: ÇAYKUR Filiz çay 199,902 TL, Tavuk 189 TL...

Tarım Kredi Koop Çiftçi Marketi, 7 - 13 Ocak 2025 tarihleri arasında birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bakliyattan et ürünlerine, peynirlerden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler gerçekleşiyor. Organik yumurta, bulaşık makinesi kapsülü ve zeytinyağı gibi kaliteli ürünler, uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. Stoklar tükenmeden avantajlı ürünler haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 09:14
Tarım Kredi’de İNDİRİMLER BUGÜN BAŞLADI! 7-13 Ocak kataloğu: ÇAYKUR Filiz çay 199,902 TL, Tavuk 189 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ocak ayına özel indirim kampanyasına başladı. 7-15 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketleri, onlarca ürünü indirimli fiyatlarla raflarda müşterilerinin beğenisine sunuyor. İşte, 7-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Koop Çiftçi Marketi indirimli ürünler listesi…

Tarım Kredi’de İNDİRİMLER BUGÜN BAŞLADI! 7-13 Ocak kataloğu: ÇAYKUR Filiz çay 199,902 TL, Tavuk 189 TL...

Koop Çiftçi Marketi Fırsatları (07)

Çaykur Filiz Çay 1 kg: 199,90 TL

Tarım Kredi’de İNDİRİMLER BUGÜN BAŞLADI! 7-13 Ocak kataloğu: ÇAYKUR Filiz çay 199,902 TL, Tavuk 189 TL...

Koop Çiftçi Marketi Fırsatları (07-13 Ocak)

Renax Matik Toz Deterjan Çeşitleri (Beyazlar, Renkliler) 8 kg:169,90 TL

Tarım Kredi’de İNDİRİMLER BUGÜN BAŞLADI! 7-13 Ocak kataloğu: ÇAYKUR Filiz çay 199,902 TL, Tavuk 189 TL...

Familia Kağıt Havlu Natural 16'lı:154,90 TL

Tarım Kredi’de İNDİRİMLER BUGÜN BAŞLADI! 7-13 Ocak kataloğu: ÇAYKUR Filiz çay 199,902 TL, Tavuk 189 TL...

Elit Bulaşık Makinesi Kapsüllü 30'lu: 99,9 TL

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