Tarım Kredi'de İNDİRİMLER BUGÜN BAŞLADI! 7-13 Ocak kataloğu: ÇAYKUR Filiz çay 199,902 TL, Tavuk 189 TL...

Tarım Kredi Koop Çiftçi Marketi, 7 - 13 Ocak 2025 tarihleri arasında birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bakliyattan et ürünlerine, peynirlerden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler gerçekleşiyor. Organik yumurta, bulaşık makinesi kapsülü ve zeytinyağı gibi kaliteli ürünler, uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. Stoklar tükenmeden avantajlı ürünler haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi