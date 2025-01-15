Viral Galeri Viral Liste 150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı: Şartları neler? Aylık Gelir sınırı, yaş, nikah tarihi... 6.250 TL taksitle öde

150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı: Şartları neler? Aylık Gelir sınırı, yaş, nikah tarihi... 6.250 TL taksitle öde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç çiftlere yönelik 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi için başvuru şartlarını açıkladı. Evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftler belirli şartları taşıması halinde bu desteği alabilecek. İşte o şartlar ve başvuru detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:58
150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı: Şartları neler? Aylık Gelir sınırı, Yaş, nikah tarihi... 6.250 TL taksitle öde

150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi yeni evlenecek çiftler için önemli bir fırsat sunuyor. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak verilecek bu krediye başvurabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Genç çiftlere ekonomik destek sağlayacak bu fırsatla ilgili detaylar haberimizde…

150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı: Şartları neler? Aylık Gelir sınırı, Yaş, nikah tarihi... 6.250 TL taksitle öde

Başvuru İçin Yaş Sınırı ve Diğer Şartlar

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, faizsiz evlilik kredisine başvuracak çiftlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

🔸Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması

🔸Çiftlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları gerekiyor.

🔸Taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamaları şart.

🔸Başvuru tarihinden önce resmi nikah günü alınmış olmalı ve düğüne en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmalı.

🔸Son 6 aylık gelir ortalamasının ve son aya ait gelir toplamının, asgari ücretin 2.3 katını aşmaması gerekiyor.

Bu kriterlere uyan genç çiftler, faizsiz evlilik kredisi başvurusunda bulunabilecek.

150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı: Şartları neler? Aylık Gelir sınırı, Yaş, nikah tarihi... 6.250 TL taksitle öde

Aylık Taksit Miktarı 6.250 TL

Evlilik kredisi 150 bin TL tutarında olup 48 ay vadeli olarak sunulacak. Genç çiftler krediyi 2 yıl içinde aylık 6.250 TL taksitle geri ödeyecek.

150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı: Şartları neler? Aylık Gelir sınırı, Yaş, nikah tarihi... 6.250 TL taksitle öde

Faizsiz kredi avantajı ile çiftler bankaların yüksek faizli ihtiyaç kredilerine göre daha cazip bir seçenek elde ediyor. Bugün, bankalardan alınabilecek benzer tutarda bir kredi, 36 ay vadeyle ve aylık yüzde 4.35 faiz oranıyla sunuluyor.

150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı: Şartları neler? Aylık Gelir sınırı, Yaş, nikah tarihi... 6.250 TL taksitle öde

Başvuru Nereden Yapılacak?

Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi hizmet sayfası üzerinden başvurular alınacak. Çiftler, başvurularını e-Devlet platformu aracılığıyla gerçekleştirerek gerekli evrakları online olarak teslim edebilecekler.

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