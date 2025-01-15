150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı: Şartları neler? Aylık Gelir sınırı, yaş, nikah tarihi... 6.250 TL taksitle öde

150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi yeni evlenecek çiftler için önemli bir fırsat sunuyor. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak verilecek bu krediye başvurabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Genç çiftlere ekonomik destek sağlayacak bu fırsatla ilgili detaylar haberimizde…