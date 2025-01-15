150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı: Şartları neler? Aylık Gelir sınırı, yaş, nikah tarihi... 6.250 TL taksitle öde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç çiftlere yönelik 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi için başvuru şartlarını açıkladı. Evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftler belirli şartları taşıması halinde bu desteği alabilecek. İşte o şartlar ve başvuru detayları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:58