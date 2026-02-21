CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Zulme başkaldıran ebedi ses: Malcolm X'in unutulmaz mücadelesi Zaman Tüneli’nde!

ABD’de ırkçılığın zincirlerini kıran, insan hakları mücadelesinin dünyadaki meşalesi olan efsanevi lider Malcolm X, tam 39 yaşında hain bir suikastla hayattan koparıldı. Kendi halkının haklarını savunurken yine o halkın içinden çıkan tetikçiler tarafından hedef alınan Malcolm X, bedenen aramızdan ayrılsa da arkasında sarsılmaz bir adalet felsefesi bıraktı. A Haber "Zaman Tüneli", ırkçılığa karşı eğilmeyen o dik duruşun destansı öyküsünü ve karanlık suikastın perde arkasını ekranlara taşıyor. İşte bir devrimcinin yarım kalan ama ölümsüzleşen mücadelesi…

