Zincirli Han’da geçmişe yolculuk! Tarih kokan avlu turistleri uğrak noktası

Zincirli Han... Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş noktalarından olan İstanbul'daki Kapalıçarşı'da bulunan hanlardan biri. A Haber izleyicilerini duvarları tarih kokan o handa kısa bir yolculuğa çıkardı

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