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Zincirli Han’da geçmişe yolculuk! Tarih kokan avlu turistleri uğrak noktası

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 15:59
Zincirli Han... Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş noktalarından olan İstanbul'daki Kapalıçarşı'da bulunan hanlardan biri. A Haber izleyicilerini duvarları tarih kokan o handa kısa bir yolculuğa çıkardı
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Tarih kokan avlu turistleri uğrak noktası
Tarih kokan avlu turistleri uğrak noktası
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