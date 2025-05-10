10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Zeytinyağından tohum yağı çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaş sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş yapılmış gıdaların listesini güncelledi. Yapılan son denetimlerde, bazı zeytinyağlarına tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Peki gerçek zeytinyağını anlamanın püf noktaları neler? İşte alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken hayati detaylar ve uzmanların uyarıları...