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Zeytinburnu'nda yürekleri yakan olay! 2 yaşındaki çocuk ikinci kattan arabanın üzerine düştü

DHA
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Giriş: 25.05.2023 12:00
Akıllara durgunluk veren olayın adresi İstanbul Zeytinburnu. 2 yaşındaki Sude A., binanın ikinci katındaki dairede açık bırakılan pencereden otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı.
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