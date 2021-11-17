17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zeytinburnu’nda kadına şiddet... “Şeytan senin kolunun altına girmiş” dedi, sokak ortasında darp etti

Zeytinburnu’nda kadına şiddet... “Şeytan senin kolunun altına girmiş” dedi, sokak ortasında darp etti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2021 11:06
İstanbul Zeytinburnu’nda kız çocuğuyla beraber yolda yürüyen genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkek tarafından sokak ortasında darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşlarındaki kız çocuğunun elinden tutan genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkekle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Öfkeli adam, "Şeytan senin kolunun altına girmiş" diyerek genç kadını darp etti. Ölüm tehditleri savuran adam, genç kadının yüzüne tükürdü. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken adam ve darp ettiği eşi tartışarak yürümeye devam etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Genç kadını sokak ortasında darp etti... O anlar kamerada
Genç kadını sokak ortasında darp etti... O anlar kamerada
Halk Ekmek ürünlerine zam
Halk Ekmek ürünlerine zam
Değişim bahanesiyle Türk yolcuyu almadı!
Değişim bahanesiyle Türk yolcuyu almadı!
Sürücüler şoke oldu! Başıboş gezen kaplan...
Sürücüler şoke oldu! Başıboş gezen kaplan...
Bursa’da korkutan tedbir kamerada
Bursa'da korkutan tedbir kamerada
Çatışma esnasında seyyar satıcı sürünerek tezgahın altına girip canını kurtardı
Çatışma esnasında seyyar satıcı sürünerek tezgahın altına girip canını kurtardı
Osmanlı’nın en karanlık dönemi
Osmanlı’nın en karanlık dönemi
Sahte içkiye 3 kurban! Nereden temin ettiler?
Sahte içkiye 3 kurban! Nereden temin ettiler?
Üçüncü kattan düşen hırsızlık şüphelisinden şaşırtıcı savunma: ”Aşağı atlamadım, Beni dövdüler yemin ediyorum”
Üçüncü kattan düşen hırsızlık şüphelisinden şaşırtıcı savunma: ”Aşağı atlamadım, Beni dövdüler yemin ediyorum”
Karakoç’a veda bugün
Karakoç’a veda bugün
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Sosyal medyayı sallayan görüntü
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Daha Fazla Video Göster