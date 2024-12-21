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Zeytinburnu E-5’te otomobil polis aracına çarptı: 3 yaralı

Zeytinburnu E-5'te otomobil polis aracına çarptı: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.12.2024 00:11
Kaza, saat 22.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu E5 Yan yolda bulunan bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, benzinliğe gitmekte olan polis aracına, seyir halindeki 34 KFL 10 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı tabelaya çarpıp dururken, otomobil ise önce kaldırıma çıkarak park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ekip aracında bulunan bir polis memuru ve otomobil içindeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasar alan otomobil ve polis aracı çekiciye yüklenerek götürüldü.
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Zeytinburnu E-5’te otomobil polis aracına çarptı: 3 yaralı
Zeytinburnu E-5’te otomobil polis aracına çarptı
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