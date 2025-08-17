17 Ağustos 2025, Pazar
Yüzde 100 Ekolojik Pazar açıldı
Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', bu yıl 13. kez kapılarını açtı. Pazarın açılışını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirterek, doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı ve model olduğunu söyledi.