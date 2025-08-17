17 Ağustos 2025, Pazar

Yüzde 100 Ekolojik Pazar açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.08.2025 12:05
Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', bu yıl 13. kez kapılarını açtı. Pazarın açılışını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirterek, doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı ve model olduğunu söyledi.
