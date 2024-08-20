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"Yürüyen adam" Selami Salman evinde ölü bulundu! Ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 19:25
Selami Salman... Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yol yürümesiyle Türkiye’nin gündemine yerleşmişti. Herkesin "yürüyen adam" olarak tanıdığı Salman'dan bu sabah acı haber geldi. Salman, evinde ölü bulundu.
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