"Yürüyen adam" Selami Salman evinde ölü bulundu! Ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak

Selami Salman... Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yol yürümesiyle Türkiye’nin gündemine yerleşmişti. Herkesin "yürüyen adam" olarak tanıdığı Salman'dan bu sabah acı haber geldi. Salman, evinde ölü bulundu.

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