Yunanistan’dan 4 günde 2 kez sınır ihlali!

Yunan sahil güvenliği, 4 günde 2 kez, Türk sınırını ihlal etti. Peki bu sınır ihlalleri hata mı? Bilinçli mi yapıldı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Yunan makamları ile konu hakkında görüştü. Detaylar haberimizde...

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