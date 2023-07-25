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Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü! Eğriboz Adası'nda düşen uçağın pilotlarından haber alınamıyor

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 15:42
Yunanistan'da yangınların sürdüğü Eğriboz Adası’nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçağın düştüğü açıklandı. Eğriboz Adası'nda düşen uçağın pilotlarından haber alınamıyor. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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