Yufkadan fındığa, gönülden tuğlaya: Kaynarca halkı Kur’an Kursu için el ele

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi’nde vatandaşlar, yapımı devam eden Kur’an Kursu için imece usulü seferber oldu. Mahalleli kimi yufka açtı, kimi odun topladı, kimi de bahçesindeki fındığı bağışladı. Hayırseverlerin katkılarıyla gönüllüler tarafından toplanan fındıklar satılarak elde edilen gelir, Kur’an Kursu inşaatında kullanıldı.

