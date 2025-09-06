Yozgat’ta bin 340 adet makaron ele geçirildi

Boğazlıyan Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri istihbarat alarak harekete geçti. C.E. isimli şahsın dükkanında, deposunda ve ikametinde yapılan aramada bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 268 adet boş makaron, 50 kg. kıyılmış tütün, 12 kg kaçak çay ele geçirildi.

