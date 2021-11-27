Yörük kızı Müslüme'nin ölümü hakkında dernek başkanı İbrahim Yağal: Aklanacaksa da aklanacak bu konuda ön yargılı olmayalım

Göç Eden Sarikeçililer Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal yaptığı açıklamada, “Ben Sarıkeçili Dernek Başkanı olarak açıklama gereği duydum. Çok üzüldük, herkes üzüldü. Bu olayda aynı soyadı taşımakla biz biraz daha çok fazla üzüldük. Bu konuda bizi üzen bir şey daha var. Net bir sonuca varılmadan yargı süreci devam ediyor. Sonucu belli değil. Buna rağmen sosyal medyada gerek bazı yayın organlarında gerek bazı vatandaşlar değişik yayınlar yapıyorlar. Bunlar Sarıkeçili yörüklere mal ediliyor. Bunlar yapılmasın. Sarıkeçililere mal edilmesin. Ortada herhangi bir sonuç yayınlanmadı, ortada herhangi bir sonuç yok. Adli süreç devam ediyor. İnşallah adalet bu sonucu karara bağlayacak. Sonuç açıklansın. Sonuçta suçlayacaksak suçlayalım. Aklancaksa da aklanacak. Bu konuda ön yargılı olmayalım” dedi.