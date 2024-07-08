Yorgun mermi nedir? Bireysel silahlanma korkutuyor! Silahlı magandalar kol geziyor

"Eskiden bu kadar yoktu!" hemen her gün izlediğimiz, karşılaştığımız, ya da çevremizde yaşanan olaylar için pek kullanır olduk bu cümleyi. Saldırıların, can kayıplarının artışa geçtiği çok açık. Bunun en büyük sebeplerinden biri de şüphesiz bireysel silahlanma... Elbette, psikolojik boyutu da var meselenin ama asıl soru şu; isteyen herkes, istediği silaha kolayca ulaşabiliyor mu?

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