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Yolunu kaybeden vatandaş gece su kanalına uçtu, sabah otomobilini kurtarmaya geldi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 24.04.2024 16:31
Bolu’da gece saatlerinde navigasyona bakarak D-100 kara yoluna çıkmak isteyen vatandaş, otomobiliyle su kanalına uçtu. Gece saatlerinde aracını kanal içerisinde bırakan sürücü, sabah saatlerinde çekici yardımıyla aracını çıkardı.
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