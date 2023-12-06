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Yolda yürüyen yaşlı adamı tekme tokat döverek gasp ettiler: Dehşet anları kamerada

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Giriş: 06.12.2023 10:04
Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak’ta gece saatlerinde evine giden C.T.’nin (62), iki şahıs tarafından önü kesildi. Yaşlı adam yumruk ve tekmeli saldırı sonucu yere yığıldı. Yaralı vatandaşın cep telefonu ve parasını çalan saldırganlar olay yerinden kaçtı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen S.P. (23) ve O.K. (25) kısa sürede yakalandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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