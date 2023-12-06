06 Aralık 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yolda yürüyen yaşlı adamı tekme tokat döverek gasp ettiler: Dehşet anları kamerada
Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak’ta gece saatlerinde evine giden C.T.’nin (62), iki şahıs tarafından önü kesildi. Yaşlı adam yumruk ve tekmeli saldırı sonucu yere yığıldı. Yaralı vatandaşın cep telefonu ve parasını çalan saldırganlar olay yerinden kaçtı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen S.P. (23) ve O.K. (25) kısa sürede yakalandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.