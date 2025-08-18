Yol kavgası genç Hakan Çakır’ı hayattan kopardı! A Haber olay yerinde

Ankara Keçiören'de yol verme tartışması genç bir hayatı söndürdü. 23 yaşındaki Hakan Çakır, bıçaklı bir grubun saldırısında hayatını kaybetti. Babası ve ağabeyi ise ölümden döndü. Öte yandan saldırganların olaydan bir süre önce başka bir gruba da kılıç sallayarak kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. A Haber ekibinden Murat Sekban detayları aktardı.

