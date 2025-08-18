18 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yol kavgası genç Hakan Çakır'ı hayattan kopardı! A Haber olay yerinde
Yol kavgası genç Hakan Çakır’ı hayattan kopardı! A Haber olay yerinde

Yol kavgası genç Hakan Çakır'ı hayattan kopardı! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2025 13:19
Ankara Keçiören'de yol verme tartışması genç bir hayatı söndürdü. 23 yaşındaki Hakan Çakır, bıçaklı bir grubun saldırısında hayatını kaybetti. Babası ve ağabeyi ise ölümden döndü. Öte yandan saldırganların olaydan bir süre önce başka bir gruba da kılıç sallayarak kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. A Haber ekibinden Murat Sekban detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yol kavgası genç Hakan Çakır’ı hayattan kopardı! A Haber olay yerinde
Adana’da veteriner ve ailesine köpek dayağı! O anlar kamerada
Adana'da veteriner ve ailesine "köpek" dayağı! O anlar kamerada
Bölgede yeni deprem tehlikesi var mı?
Bölgede yeni deprem tehlikesi var mı?
Yangından kaçan karaca böyle görüntülendi
Yangından kaçan karaca böyle görüntülendi
Jrokez lakaplı yayıncı hayatını kaybetti
Jrokez lakaplı yayıncı hayatını kaybetti
Yol kavgası genç Hakan’ı hayattan kopardı
Yol kavgası genç Hakan’ı hayattan kopardı
Adana’da aşırı sıcaklar barajları vurdu
Adana’da aşırı sıcaklar barajları vurdu
Site aidatları kiralarla yarışıyor
Site aidatları kiralarla yarışıyor
Yumak halinde görüntülenen yılanlar şaşırttı
Yumak halinde görüntülenen yılanlar şaşırttı
Meyve için ağacı talan eden ayı kamerada
Meyve için ağacı talan eden ayı kamerada
Doğal gaz kutusuna giren yılan yakalandı
Doğal gaz kutusuna giren yılan yakalandı
Ekran bağımlılığı alarm veriyor
Ekran bağımlılığı alarm veriyor
4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada
4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada
Daha Fazla Video Göster