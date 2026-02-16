CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'a saldıran İsrail mi olacak?

Umman’da gerçekleştirilen temasların ardından ABD ile İran arasındaki müzakerelerde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kritik görüşmelerin Avrupa’ya taşınması beklenirken, diplomasi trafiği yoğunlaştı. Öte yandan bölgedeki ABD üslerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve teyakkuz seviyesinin yükseltildiği bildiriliyor. Artan gerilim, Orta Doğu’da tansiyonu yeniden yukarı çekti. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu son detayları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

