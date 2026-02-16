Rubio-Şeybani zirvesine YPG elebaşı Abdi de katıldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Zirveye damga vuran detay ise entegrasyonu kabul eden terör örgütü YPG’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in Suriye heyetinde yer alması oldu. Görüşmede Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği vurgulanırken, ABD tarafı entegrasyon sürecine destek mesajı verdi. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise görüşme fotoğrafı için “bin kelimeye bedel bir kare, yeni bir başlangıç” ifadelerini kullandı.