16 Ocak 2025, Perşembe
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Yokuş aşağı inerken virajı alamayan kamyon şarampole uçtu: 1 yaralı
Kaza, saat 21.30 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Büğdüz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Büğdüz köyü istikametinden Burdur-Antalya karayoluna seyir halinde olan Hüseyin D. (59) idaresindeki 34 GGT 549 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken kavşak içerisinde virajı alamayarak bariyerleri kırıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Hüseyin D. yaralandı.