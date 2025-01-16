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Yokuş aşağı inerken virajı alamayan kamyon şarampole uçtu: 1 yaralı

Yokuş aşağı inerken virajı alamayan kamyon şarampole uçtu: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 01:03
Kaza, saat 21.30 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Büğdüz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Büğdüz köyü istikametinden Burdur-Antalya karayoluna seyir halinde olan Hüseyin D. (59) idaresindeki 34 GGT 549 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken kavşak içerisinde virajı alamayarak bariyerleri kırıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Hüseyin D. yaralandı.
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Yokuş aşağı inerken virajı alamayan kamyon şarampole uçtu: 1 yaralı
Yokuş aşağı inerken virajı alamayan kamyon şarampole uçtu!
Yokuş aşağı inerken virajı alamayan kamyon şarampole uçtu!
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