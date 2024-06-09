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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS'de 2. ve 3. oturum bugün

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 08:54
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu dün tamamlandı. Bugün 2. oturum yapılacak. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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