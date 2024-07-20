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Yıldız sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz

Yıldız sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 21:03
Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı'nda restorasyon süreci tamamlanmış ve açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirmişti. Açılışın ardından vatandaşlar Yıldız Sarayı'na akın etti.
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Yıldız sarayı ziyarete açıldı!
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