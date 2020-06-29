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Yılan paniği! Müdahale şaşırttı |Video

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Giriş: 29.06.2020 16:00
Güncelleme:29.06.2020 16:23
Çorum’un İskilip ilçesinde bir iş yerine giren paniğe neden oldu. Yapılan müdahale ise herkesi şaşırttı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletme sahibi içeride yılan olduğunu görünce şok yaşadı. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan iş yeri sahibi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.



İş yeri sahibi ve esnaflarında yardımlarıyla bir plastik içerisine alınan yılan daha sonra görevliler tarafından doğaya bırakıldı.

Yılan paniği! Müdahale şaşırttı
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