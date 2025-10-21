21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yiğitcan bisikletiyle ölüme gitti! İşte o kazadan 15 dakika öncesi!
Yiğitcan bisikletiyle ölüme gitti! İşte o kazadan 15 dakika öncesi!

Yiğitcan bisikletiyle ölüme gitti! İşte o kazadan 15 dakika öncesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 09:46
11 yaşındaydı Yiğit Cem Altınok yaz tatilinde çok sevdiği bisikletine bindi ancak frenleri tutmayınca istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Anne Nazlıcan Aygün, "kaza değil cinayet" diyerek, suç duyurusunda bulundu. Bisikletin frenlerinin Yiğit'in arkadaşları tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia etti. Arkadaşlarımız kazanın 15 dakika öncesine ait görüntülere ulaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yiğitcan bisikletiyle ölüme gitti! İşte o kazadan 15 dakika öncesi!
Sefaköy’de metrobüs kazası! Ulaşımda aksama
Sefaköy'de metrobüs kazası! Ulaşımda aksama
Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz
"Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz"
Yılan gibi araba! Görenler şoke oldu
Yılan gibi araba! Görenler şoke oldu
Kontrolden çıkan motosiklet duvara çarptı
Kontrolden çıkan motosiklet duvara çarptı
Yine yasa dışı bahis! 3,6 milyar para transferi
Yine yasa dışı bahis! 3,6 milyar para transferi
Köye inen kurt sürüsü kamerada
Köye inen kurt sürüsü kamerada
Asgari ücret için üçlü danışma toplantısı
Asgari ücret için üçlü danışma toplantısı
Kış bakımında lastik ve antifriz uyarısı
Kış bakımında lastik ve antifriz uyarısı
Sağlık sigortasında yeni dönem
Sağlık sigortasında yeni dönem
Yiğitcan’ın ölümünde şüphe varmı?
Yiğitcan'ın ölümünde şüphe varmı?
Erzincan’da yoğun sis
Erzincan'da yoğun sis
Balıkesir’deki kabusta 3. cinayet şüphesi
Balıkesir'deki kabusta 3. cinayet şüphesi
Daha Fazla Video Göster