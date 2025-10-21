Yiğitcan bisikletiyle ölüme gitti! İşte o kazadan 15 dakika öncesi!

11 yaşındaydı Yiğit Cem Altınok yaz tatilinde çok sevdiği bisikletine bindi ancak frenleri tutmayınca istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Anne Nazlıcan Aygün, "kaza değil cinayet" diyerek, suç duyurusunda bulundu. Bisikletin frenlerinin Yiğit'in arkadaşları tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia etti. Arkadaşlarımız kazanın 15 dakika öncesine ait görüntülere ulaştı.

