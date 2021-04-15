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'Yetkili' servis tuzağına dikkat! Aldıkları cihazlarınızı geri getirmiyorlar

A Haber
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Giriş: 15.04.2021 15:30
Güncelleme:15.04.2021 16:08
Elektronik ev aletleri bozulan kişilerin başı sahte yetkili servislerle dertte... 'Yetkili servis' adıyla eve geliyorlar, ancak ya fahiş fiyatlar alıyorlar yada ürünü alıp geri getirmiyorlar... Uzmanlar yetkili servis numaralarının arama motorundan aranmaması konusunda uyarıyor.

Evde elektronik eşyaları bozulanlar dikkat!

Elektronik cihazları arızlanan vatandaşlar internet üzerinden aradıkları sözde yetkili servisler tarafından mağdur ediliyor. Son dönemde artan şikayetler sonrası Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaooğlu A Haber'de vatandaşları uyardı.

Ağaoğlu, internet üzerinden bulunan yetkili servisler yerine firmaya ait servislerin aranmasının doğru olacağını belirtti.

Bu tip sahte servislerle tüketicinin mağdur edildiğini, hatta sözde yetkili servislerin gittikleri evde hırsızlık yaptıkları, tamir edeceğiz yalanıyla birçok cihazı alıp geri getirmediğini söyledi.

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