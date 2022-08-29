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Yetiştirdiği devasa bal kabağıyla öyle bir şey yaptı ki... Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Giriş: 29.08.2022 16:24
60. yaş gününü kutlayan Duan Hansen adındaki adrenalin tutkunu bir yıl boyunca büyüttüğü bal kabağını sala dönüştürdü. Missouri nehrine giden Hansen, bal kabağı salıyla öyle bir şey yaptı ki Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Yetiştirdiği bal kabağıyla öyle bir şey yaptı ki... YETİŞTİRDİĞİ BAL KABAĞIYLA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...

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Yetiştirdiği bal kabağıyla öyle bir şey yaptı ki...
Yetiştirdiği bal kabağıyla öyle bir şey yaptı ki...
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