Yetiştirdiği devasa bal kabağıyla öyle bir şey yaptı ki... Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

60. yaş gününü kutlayan Duan Hansen adındaki adrenalin tutkunu bir yıl boyunca büyüttüğü bal kabağını sala dönüştürdü. Missouri nehrine giden Hansen, bal kabağı salıyla öyle bir şey yaptı ki Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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