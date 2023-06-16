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Yeşilçam’ın Dervişi… Ayşe Şasa…

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Giriş: 16.06.2023 12:53
Sinemanın bilgesi Ayşe Şasa... Tam 9 yıl geçti onsuz... Unutulmaması gerekenlerden biriydi o da. Ayşe Şasa'yı vefatının 9'uncu yılında anıyoruz.
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Yeşilçam’ın Dervişi… Ayşe Şasa…
Yeşilçam’ın Dervişi… Ayşe Şasa…
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