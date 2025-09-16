Yenişehir’in eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde önceki dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Kaya için belediye binası önünde resmi tören düzenlendi. Törene çok sayıda siyasetçi, STK temsilcisi ve vatandaş katıldı. Çınarlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kaya, memleketi Burcun köyünde toprağa verildi. Kaya’nın vefatı ilçede büyük üzüntüye neden olurken, hizmetleri ve kişiliğiyle halkın gönlünde iz bıraktığı vurgulandı.

