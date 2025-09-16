16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yenişehir’in eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Yenişehir’in eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Yenişehir’in eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 14:06
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde önceki dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Kaya için belediye binası önünde resmi tören düzenlendi. Törene çok sayıda siyasetçi, STK temsilcisi ve vatandaş katıldı. Çınarlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kaya, memleketi Burcun köyünde toprağa verildi. Kaya’nın vefatı ilçede büyük üzüntüye neden olurken, hizmetleri ve kişiliğiyle halkın gönlünde iz bıraktığı vurgulandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yenişehir’in eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
İzmir’de çöp krizi büyüdü
İzmir'de çöp krizi büyüdü
Kazankaya Kanyonu’nda yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi
Kazankaya Kanyonu’nda yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi
Aynı ev 6. kez yandı! Sahibinin kalacak yeri kalmadı
Aynı ev 6. kez yandı! Sahibinin kalacak yeri kalmadı
3,5 saatlik operasyonla yavru kedi kurtarıldı
3,5 saatlik operasyonla yavru kedi kurtarıldı
Osmaniye Devlet Hastanesinde kalp tedavisinde iki ilk
Osmaniye Devlet Hastanesinde kalp tedavisinde iki ilk
Bursalı kalıp model döküm sektörü ABD pazarına açıldı
Bursalı kalıp model döküm sektörü ABD pazarına açıldı
Yenişehir’in eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Yenişehir’in eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Hamsilerin içinden çıktı! Hemen satıldı
Hamsilerin içinden çıktı! Hemen satıldı
Bacanak cinayetinde 10 yıllık husumet iddiası
Bacanak cinayetinde 10 yıllık husumet iddiası
İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe
İstanbul'da zehir tacirlerine ağır darbe
Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
Ailesini tehdit eden ağabeyini KADES uygulamasıyla yakalattı
Ailesini tehdit eden ağabeyini KADES uygulamasıyla yakalattı
Daha Fazla Video Göster