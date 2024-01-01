Yeni yılda trafik cezaları ne oldu? Kafe ve restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu

Trafik cezaları her yıl yeniden değerleme oranına göre arttırılıyor. 2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı ise yüzde 58,46 olarak belirlendi. Öte yandan kafe, restoran, lokanta ve pastane gibi işletmelere getirilen fiyat listesi asma zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. Bunun yanında konut kiralamalarında yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Yeni yılda hayatımıza giren yeniliklerin detaylarını A Haber ekipleri ve uzman konuklar anlattı.

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