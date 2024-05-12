12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeni pandemi: Ruhsal bunalım

Yeni pandemi: Ruhsal bunalım

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2024 10:11
Son zamanlarda saldırıların artmasıyla çocuklarda şiddet eğilimi sık sık gündeme geliyor. Peki gençlerdeki öfkenin nedeni ne? Uzmanına sorduk...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!
Anneler Günü’nde buruk bekleyiş
Anneler Günü'nde buruk bekleyiş
Yeni pandemi: Ruhsal bunalım
Yeni pandemi: Ruhsal bunalım
Hangi iller için sağanak uyarısı var?
Hangi iller için sağanak uyarısı var?
Şiddetli yağışa teslim oldu
Şiddetli yağışa teslim oldu
Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Korkunç kaza: 2 ölü
Korkunç kaza: 2 ölü
Kurban kesimi tebliği Resmi Gazete’de
Kurban kesimi tebliği Resmi Gazete’de
Otomobil sürücüsü trenin altında kaldı!
Otomobil sürücüsü trenin altında kaldı!
TEO finaline kalan öğrenciler belli oldu!
TEO finaline kalan öğrenciler belli oldu!
Kaybolmaya yüz tutmuş meslek: Bıçaçılık!
Kaybolmaya yüz tutmuş meslek: Bıçaçılık!
Engelli hayvanlar için defile!
Engelli hayvanlar için defile!
Daha Fazla Video Göster