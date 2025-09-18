18 Eylül 2025, Perşembe

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir?
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir?

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 09:05
Diyanet İşleri Başkanlığı'na görev süresi dolan Ali Erbaş'ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.
