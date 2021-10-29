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Yatak odasını uyuşturucu serasına çevirdi, jandarmadan kaçamadı

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Giriş: 29.10.2021 14:42
Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda 55 gram skunk esrar, 10 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 kök kenevir bitkisi ve kenevir yetiştirmede kullanılan ısı kaynağı ile yalıtım sistemi ele geçirdi. Side ve Kumköy turizm bölgelerinde uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; F.B. (33), G.U. (30), E.H. (29) ve F.Ç. (30) isimli şahısların ev, iş yeri ve araçlarında Manavgat İstihbarat, Manavgat KOM Timi ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ile yapılan aramada, 55 gram skunk esrar, 10 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Evde yapılan aramada yatak odasındaki bir masanın üzeri kapatılarak altı uyuşturucu serasına çevrilmiş alan tespit edildi. Kenevir yetiştirmede kullanılan ısı kaynağı ile yalıtım sistemine el konuldu. Şüpheliler hakkında ise adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.
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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
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