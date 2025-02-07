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Yaşlı teyze eline aldığı çuvalla karda kaydı!

Yaşlı teyze eline aldığı çuvalla karda kaydı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 17:54
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Yukarısökü köyünde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Kar yağışının tadını çıkarmak ve gençliğine dönmek isteyen 62 yaşındaki Fatma Tığlı, eşi ile birlikte eline çuval alarak evinden kaymaya çıktı. Sokak arasında kaymak için önce yer yapan Fatma Tığlı, ardından çuvalla birlikte yokuştan kaydı. Tığlı’nın kaydığı anları ise eşi cep telefonu kamerasıyla çekerek kayda aldı. Tığlı’nın çuvalla kayması renkli görüntülerin oluşturdu.
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Yaşlı teyze eline aldığı çuvalla karda kaydı!
Yaşlı teyze eline aldığı çuvalla karda kaydı!
Yaşlı teyze eline aldığı çuvalla karda kaydı!
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