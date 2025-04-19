Yasa dışı bahis operasyonunda 48 tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yaklaşık 6 aydır sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda, 14 Nisan 2025 tarihinde Diyarbakır merkezli olmak üzere Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa illerini kapsayan geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN