17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Yargıtay bozma kararı vermişti! Hrant Dink cinayeti davasına flaş gelişme
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 78 sanığın yargılandığı davanın, Yargıtay'ın 15 sanık hakkında verdiği bozma kararının ardından yeniden görülmesine devam edildi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklardan Veysal Şahin, Dink cinayetinden 6 ay önce öğrendiği bilgileri üst amirlerine bildirdiğini, onların cinayetin önlenmesi adına tedbir almadığını öne sürdü. Öte yandan avukatlarının mazeret sunması nedeniyle dinlenilemeyen 2 sanığın savunmalarının bir sonraki celse alınmasına hükmeden heyet, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.