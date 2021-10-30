30 Ekim 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi öyle biri çıktı ki... Kimse bunu tahmin etmiyordu
Yargı ekrana damgasını vururken dizi oyuncuları da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Dizide Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, diziseverler tarafından en çok aranan isim oldu. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Ak'ın sevgilisi ise görenleri şaşırttı. İşte Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın Türkiye güzeli sevgilisi...