Yangınları tetikleyen hava koşulları mı? İnsanın rolü ne? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Hafta sonu ciğerimiz yandı. Pek çok bölgede eş zamanlı yangınlar çıktı. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde… Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli bir açıklamada bulundu ve “Yangınların çıkış sebebi yüzde 90 insan kaynaklı.” dedi. Peki yangınlar neden çıkıyor? Yangınları hava koşulları mı tetikliyor? İşte bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan meteoroloji mühendisi Doç. Dr. Deniz Demirhan verdi. Deniz Demirhan “Yangının çıkma sebebinde ana faktör maalesef insan. Bizim dikkatsizliğimiz bu noktada çok önemli. Yakılan mangal ve kamp ateşlerine çok dikkat etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.