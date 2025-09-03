Yanan samanlık geceyi aydınlattı

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Mahmut Uğur’a ait samanlık ve garajda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlıkta depolanan saman balyalarını sardı. Kıse sürede büyüyen alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun çabanın ardından alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 300 saman balyası tamamen yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN