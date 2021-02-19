Yalan bilgilere neden hemen inanıyoruz? Uzmanlardan kritik uyarı

Yalan... Elbette hiç kimse yalan bilgilerden hoşlanmaz. Ancak sosyal medyayla birlikte çok da sorgulamadan her okuduğuna inanların sayısı oldukça fazla. Uzmanlar internetteki bilgi kirliliğine karşı uyarıyor. Bakın yalan bilgilere neden inanıyoruz?

Yalan sözler, kanıtlanmamış bilgiler... Kimi inanmasa da birçoğu duyduğu bilgileri teyit etme ihtiyacı duymuyor.

Özellikle sosyal medyayla birlikte her okuduğumuza her duyduğumuza inanır hale geldik bu bilgilere inanmamızdaki en büyük nedense korkularımız.

KORKTUĞUMUZ İÇİN İNANIYORUZ

Uzman psikolog Esra Ezmeci "korku çok etkileyen bir mekanizma, korkutucu haberlere komplo teorilerine farklı bir eğilimimiz var hepimiz hayatımızı tehdit eden tehlikeli şeylere karşı hem tedirgin olduğumuz için o haberleri de okumaya daha çok eğilimliyiz." dedi.

İnternette geçirilen zamanın artmasıyla paylaşılan bilgi kirliliği de artmış oldu.

"SORGULAMAMIZ LAZIM"

Ezmeci, "her zaman en güvenilir kaynaklardan bakıp gördüğümüz haberleri de sorguluyor olmamız lazım. Tıklanma sayılarından kazanç da sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

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